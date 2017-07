Il Tempo e la Storia di Napoleone Bonaparte, fino a Waterloo

In tv: 'Il Tempo e la Storia', in onda domenica 30 luglio su Rai Storia.

"L'uomo che ha dominato l'Europa per oltre vent'anni, trascinandola in un conflitto quasi permanente. E' Napoleone Bonaparte, il generale còrso diventato 'Imperatore dei francesi', il protagonista del nuovo appuntamento con 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura condotto da Michela Ponzani, in onda domenica 30 luglio alle 20.30 su Rai Storia" viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato.

"Il professor Alessandro Barbero racconta le sue guerre, dalle prime vittorie alla sconfitte e all'esilio sull'isola di Sant'Elena, in un viaggio nel passato per esplorare le strategie belliche, le motivazioni ideali dei soldati che combattevano agli ordini del grande generale. La figura di Napoleone, così controversa eppure così carismatica, è inseparabilmente legata alla Grande Armée, l'esercito che fu il perno del suo potere. I campi di battaglia sono stati teatro del suo genio militare, ma anche di dolorose sconfitte e spaventosi massacri: dalla campagna d'Italia alla 'battaglia dei tre imperatori' a Austerlitz, dalla disfatta nella spedizione in Russia alla sconfitta di Waterloo" chiarisce infine la Rai.