Il Tempo e la Storia dello Shah Reza Pahlavi: l'ombra di Dio in Iran

In tv: 'Il Tempo e la Storia', in onda martedì 8 agosto su Rai Storia.

"Per molti occidentali è stato il sovrano illuminato di un regno da mille e una notte - viene esposto in una nota della Rai -, ma in patria era odiato per i metodi assolutistici, la persecuzione delle opposizioni, l'alleanza con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna."

"Lo Shah Reza Pahlavi è il protagonista di 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in martedì 8 agosto alle 20.30 su Rai Storia. Ospite di Michela Ponzani, il professor Franco Cardini. Soprannominato 'l'ombra di Dio', Reza Pahlavi non ne ha saputo ascoltare le parole pronunciate dall'ayatollah Khomeini che lo ammoniva per il suo stile di vita troppo occidentale. E nel 1979 una rivoluzione fomentata proprio dall'ayatollah Khomeini lo costringe all'esilio" comunica in ultimo la tv pubblica.