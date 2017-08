Il Tempo e la Storia delle mondine, e la lotta per i loro diritti

In tv: 'Il Tempo e la Storia', in onda domenica 6 agosto su Rai storia.

"Ogni anno, per la campagna risicola migliaia di donne si riversavano nel Vercellese e nel Novarese dove la mano d'opera locale non era sufficiente. Fatica, malattia e sfruttamento: dai primi del 900 agli anni '60 il lavoro nelle risaie è stato un lavoro di donne" riferiscono in un comunicato dalla Rai.

"Lo racconta il professor Alessandro Barbero con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia' - illustra inoltre la tv pubblica -, il programma di Rai Cultura in onda domenica 6 agosto alle 20.30 su Rai Storia."



Si descrive: "Le mondine sono lavoratrici stagionali, costrette per necessità a stare per giorni e giorni con le gambe immerse nell'acqua fino alle ginocchia, a piedi nudi e con la schiena curva."

Si segnala in ultimo: "Lo sfruttamento e l'assenza di diritti sul lavoro, portano alla nascita del movimento delle mondine. Nato in età giolittiana, il movimento delle 'mondariso' passerà alla storia per la sua leggendaria combattività sindacale, per un radicalismo che neppure il fascismo riuscirà a controllare. Grazie all'interpretazione di Silvana Mangano nel film 'Riso amaro' del 1949, le mondine segneranno l'immaginario collettivo come simbolo di prorompente femminilità. Le mondine del Vercellese saranno le prime a conquistarsi all'inizio del 900 il diritto alle otto ore di lavoro."