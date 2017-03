Il Tempo e la Storia delle 95 tesi di Martin Lutero

Torna 'Il Tempo e la Storia', in onda lunedì 27 marzo su Rai Storia.

"Sono passati cinquecento anni dalla pubblicazione delle 95 tesi con cui Lutero intendeva riformare radicalmente il rapporto dei cristiani con la fede. Un evento cruciale per la storia dell'Europa moderna analizzato dal professor Adriano Prosperi con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', in onda lunedì 27 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia" espone in un comunicato la tv di Stato.



"Il programma ripercorre le origini familiari di Lutero, la sua vocazione religiosa, i rapporti con il principe elettore di Sassonia Federico il Savio, fino ad arrivare alle 95 tesi, alla lotta contro la vendita delle indulgenze e allo scontro contro il papa. Questo evento ha segnato l'inizio di una frattura che ha attraversato per molto tempo il nostro continente dando inizio a nuove, sanguinose, guerre di religione" comunica in ultimo la Rai.