Il Tempo e la Storia della violenza sulle donne, in Italia e nel mondo

In tv: 'Il Tempo e la Storia', in onda giovedì 3 agosto su Rai Storia.

"Il numero dei delitti a sfondo sessuale contro le donne è sconvolgente. Secondo i dati Istat del 2015 il 35% delle donne nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale" illustrano in una nota dalla Rai.

"Nello stesso anno in Italia questa sorte è toccata a quasi sette milioni di donne. Dati analizzati dalla professoressa Silvia Salvatici con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', in onda giovedì 3 agosto alle 20.30 su Rai Storia" prosegue la tv di Stato.



Si fa sapere inoltre: "Questi casi oggi vengono sempre più spesso, denunciati. Se ne occupano la stampa, la televisione, le istituzioni. Ma non sempre è stato così. Basti pensare che in Italia, leggi come il delitto d'onore e il matrimonio riparatore sono state abrogate dal Parlamento solo nel 1981. E che una vera e propria legge sulla violenza sessuale è stata approvata in Italia sono nel 1996. Quello della violenza è un problema molto antico, che tocca le donne di tutto mondo."

Viene spiegato infine: "Una questione che solo in tempi relativamente recenti ha ricevuto una crescente attenzione tanto da parte dei mezzi di comunicazione quanto sul piano delle istituzioni internazionali."