Il Tempo e la Storia della prima donna del mondo, Isabella d'Este

Stasera in tv: 'Il Tempo e la Storia', in onda lunedì 24 luglio su Rai Storia.

"Definita, già dalle fonti del suo tempo, 'la prima donna del mondo', Isabella d'Este rappresenta una delle più luminose figure del Rinascimento italiano. Un personaggio raccontato dal professor Franco Cardini con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda lunedì 24 luglio alle 20.30 su Rai Storia" spiega in un comunicato la tv di Stato.

"Primogenita del duca Ercole di Ferrara e di Eleonora d'Aragona, a soli sei anni viene promessa in sposa a Francesco II Gonzaga, rampollo dei signori di Mantova. Città in cui giunge nel 1480 e dove dà vita a una delle corti più colte e raffinate del suo tempo. Animata da un insaziabile desiderio di cose antiche, raccoglie nel suo studiolo una preziosa collezione di antichità" prosegue la Rai.



"Consapevole delle sue straordinarie virtù fisiche e intellettuali, affida la propria immagine al pennello di alcuni fra gli artisti più illustri del tempo, tra cui Leonardo da Vinci e da Tiziano Vecellio, privilegio di cui non godettero al suo tempo né sovrani, né imperatori, né papi" si continua.

Viene evidenziato quindi: "Esigente committente, affida le decorazioni del proprio studiolo a pittori come Andrea Mantegna, Perugino e Correggio. Raffinata maestra di eleganza, plasma a suo gusto la moda del tempo, diventando un modello di riferimento non solo per le corti italiane, ma anche per quelle d'Oltralpe."



"Generosissima di sforzi e attenzioni verso il popolo e la città di Mantova - si riporta in conclusione -, abilissima tessitrice di intese a difesa della famiglia o a riparazione di alcune arditezze politiche, Isabella d'Este si muove meglio di ogni altro tra corti permalose, pontefici rancorosi e despoti, tra sovrani facili all'equivoco e alla guerra. Grazie alla capacità di suscitare fiducia nello Stato dei Gonzaga, Isabella riesce a conciliare gli interessi della casata di Mantova col benessere del popolo, liberando le terre dal dominio straniero e dimostrando di saper governare anche meglio di un uomo."