Il Tempo e la Storia della madre del popolo austriaco: Maria Teresa d'Asburgo

In tv: la biografia di Maria Teresa d'Asburgo a 'Il Tempo e la Storia', in onda sabato 5 agosto su Rai Storia.

"Ribattezzata la madre del popolo austriaco, Maria Teresa d'Asburgo è stata la prima donna a salire sul trono di Carlo V e Francesco Giuseppe, riuscendo a cambiare per sempre il volto dell'Impero asburgico" si espone in una nota dalla Rai.

"Il professor Francesco Perfetti con Michela Ponzani ne ripercorre la biografia a 'Il Tempo e la Storia' il programma di Rai Cultura in onda sabato 5 agosto alle 20.30 su Rai Storia. Si parlerà delle ragioni della sua salita al trono e della guerra con altri Stati europei che non la accettarono. E poi - conclude la tv di Stato -, una volta consolidata la sua posizione, le tante riforme amministrative che segnano per l'Impero l'avvio di un 'dispotismo illuminato', destinato a durare fino al 1918. Protettrice delle arti, amatissima dai suoi sudditi, ancora oggi Maria Teresa è, nei paesi che fecero parte dell'Impero asburgico, sinonimo di buongoverno ed equilibrio."