Il Mare Nostrum di Genova: il documentario sulla città che vive sull'acqua

'Mare Nostrum', in onda lunedì 15 maggio su Rai Storia.

"Genova, ovvero la città che vive sull'acqua, proiettata verso l'orizzonte: uno dei porti più importanti del Mediterraneo, una capitale del mare, una città in cui le strutture del porto sono 'invadenti' e preponderanti rispetto al resto, un luogo da cui si è sempre partiti verso terre sconosciute e mari lontani per diversi motivi" segnala in una nota la Rai.



Dalla tv pubblica si comunica infine: "Primo fra tutti: l'oro. A Raccontarla, nel documentario firmato da Tommaso Franchini, regia Matteo Bardelli, è 'Mare Nostrum', in onda lunedì 15 maggio alle 21.10 su Rai Storia. La storia della repubblica inizia con le Crociate secondo la leggenda e Jacopo da Varazze, i genovesi ritornarono carichi di tesori e anche di reliquie portentose come il Sacro Catino che conservarono a lungo nella Cattedrale considerandolo il Graal dell'Ultima Cena. Con quei tesori cominciarono a fare i mercanti, a colonizzare il mare a creare quartieri genovesi in tutto il mondo conosciuto. Per le loro attività si incrementò la conoscenza del mondo geografico con l'elaborazione delle prime mappe geografiche."