Il Mare Nostrum davanti Gela, la città degli sbarchi

'Mare Nostrum', in onda lunedì 8 maggio su Rai Storia.

"Gela. Ovvero la città degli sbarchi. Le vicende di questo centro della costa meridionale della Sicilia si possono leggere nella storia delle navi che qui sono sbarcate" viene riportato in una nota della Rai.



"Un luogo raccontato nel nuovo appuntamento con 'Mare Nostrum', di Eugenio Farioli Vecchioli, regia Federico Cataldi, in onda lunedì 8 maggio alle 21.10 su Rai Storia" prosegue la tv di Stato.



"Sulle sue spiagge è spesso passata la Storia. Quella dei coloni di Rodi e di Creti che nel VII secolo a.C. hanno scelto questo posto per fondare una delle più influenti e ricche città della Sicilia. Quella delle truppe alleate, che proprio dalle spiagge gelesi hanno iniziato, nell'estate del 1943, la liberazione dell'Europa dal nazifascismo" si continua.



"Fino alle grandi piattaforme petrolifere che alle fine degli anni '50 hanno fatto la loro comparsa nel mare di Gela - si puntalizza inoltre -, trasformando un centro agricolo e turistico in una grande città industriale."



"'Mare Nostrum' disegna il ritratto di questa estrema periferia del sud Italia, apparentemente marginale, ma centrale per comprendere molto delle vicende antiche e recenti del nostro paese" si evidenzia infine.