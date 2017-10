Il Giorno e la Storia di Ugo Tognazzi, il ricordo

In onda venerdì 27 ottobre su Rai Storia.

"Il 27 ottobre 1990 muore Ugo Tognazzi, protagonista della grande stagione cinematografica della commedia all'italiana. Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia' in onda venerdì 27 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



Si evidenzia in conclusione: "Nato a Cremona il 23 marzo 1922, imitando Totò in un dopolavoro ferroviario vince la timidezza e diventa uno dei protagonisti dello spettacolo italiano. Nel corso della carriera recita in 150 film, girando 5 pellicole come regista e vincendo 3 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento e una Palma d'Oro a Cannes come miglior attore protagonista per 'La tragedia di un uomo ridicolo', di Bernardo Bertolucci. Lavora con tutti i grandi del cinema italiano. In coppia con Raimondo Vianello, spopola sul piccolo schermo nei primi anni della Rai con 'Un due tre', il primo esempio di satira televisiva."