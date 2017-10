Il Giorno e la Storia di Primo Carnera, il ricordo

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai Storia.

"Il 25 ottobre 1906 nasce a Sequals, un paesino nell'attuale provincia di Pordenone, il pugile Primo Carnera. Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia' in onda mercoledì 25 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" informa in una nota la tv di Stato.



"Emigrato negli Stati Uniti, dopo un'infanzia di fame e povertà, è dotato di una eccezionale forza fisica. E nel pugilato trova l'occasione per il suo riscatto sociale, diventando il più grande pugile italiano del Novecento. Soprannominato 'la montagna che cammina', il 29 giugno 1933 sconfigge l'americano Jack Sharkey e diviene campione mondiale dei pesi massimi. Perderà il titolo contro Max Bear, dopo un drammatico incontro nel corso del quale Carnera viene messo Ko diverse volte. Leggendaria la sua amicizia con l'erede al trono, il principe Umberto di Savoia. Torna in Italia ormai vecchio e ammalato. Muore il 29 giugno 1967, nel trentaquattresimo anniversario della conquista del titolo" diffonde in conclusione la Rai.