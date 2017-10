Il Giorno e la Storia di Orson Welles: dalla guerra dei mondi a Quarto Potere

In tv 'Il Giorno e la Storia' in onda martedì 10 ottobre su Rai Storia.

"Il 10 ottobre 1985 muore a Hollywood l'attore, regista e sceneggiatore statunitense Orson Welles. Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia' in onda martedì 10 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene scritto in una nota della tv di Stato.

"Nato il 6 maggio 1915, conquista il successo a ventitré anni con lo spettacolo radiofonico 'La guerra dei mondi'. La trasmissione, facendo credere che erano atterrate negli Stati Uniti astronavi marziane, provoca tra la popolazione scene indescrivibili di panico. Alla fine si conta anche qualche suicidio. A ventisei anni gira il suo capolavoro, 'Quarto Potere', considerato tra i dieci migliori film di tutti i tempi" specificano in ultimo dalla Rai.