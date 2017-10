Il Giorno e la Storia di Norberto Bobbio, il ricordo

'Il Giorno e la Storia', in onda mercoledì 18 ottobre su Rai Storia.

"Il 18 ottobre 1909 nasce a Torino Norberto Bobbio, uno dei maggiori intellettuali del Novecento. Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia' in onda mercoledì 18 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai si descrive in conclusione: "Antifascista, esponente e teorico del socialismo liberale, dedica gran parte della sua vita all'insegnamento accademico a Torino. Nominato nel 1984 senatore a vita da Pertini, è un fermo sostenitore della ricerca della via della pace che non riguarda solo i vertici, i governi e le classi politiche, ma deve coinvolgere tutti. Muore il 9 gennaio 2004."