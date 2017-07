Il Giorno e la Storia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

In tv: 'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 23 luglio su Rai Storia.

"Il 23 luglio 1957 muore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore di un unico, straordinario romanzo 'Il Gattopardo'. Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda domenica 23 luglio a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.

Viene riportato infine: "Nato a Palermo nel 1896 Tomasi di Lampedusa è un uomo dalla personalità complessa. Molto taciturno e solitario, passa gran parte del suo tempo a leggere e meditare. Nel Gattopardo descrive con grande raffinatezza l'ascesa della borghesia in Sicilia e la decadenza della classe aristocratica. Finisce di scrivere Il Gattopardo nel 1956 ma le case editrice lo rifiutano. Nel 1957 gli viene diagnosticato un tumore ai polmoni, e muore prima di vedere pubblicato il suo capolavoro. 'Il Gattopardo' esce nel 1958 e l'anno dopo vince il Premio Strega."