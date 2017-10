Il Giorno e la Storia di Carlo Collodi, il ricordo del papà di Pinocchio

In onda giovedì 26 ottobre su Rai Storia.

"Il 26 ottobre 1890 muore Carlo Collodi, il 'papà' di Pinocchio. Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia' in onda giovedì 26 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" diffonde in una nota la tv di Stato.



"Nato nel 1826, Collodi pubblica le avventure del burattino più famoso del mondo a partire dal luglio 1881. All'opera, tradotta in 260 tra lingue e dialetti, sono ispirati due celebri film di Luigi Comencini e di Roberto Benigni" viene reso noto infine.