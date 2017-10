Il Giorno e la Storia di Arthur Miller, a partire da Marilyn Monroe

'Il Giorno e la Storia' in onda martedì 17 ottobre su Rai Storia.

"Il 17 ottobre 1915 nasce a New York Arthur Miller. Un personaggio ricordato da 'Il Giorno e la Storia' in onda martedì 17 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" espone in una nota la tv di Stato.



"Drammaturgo e scrittore, la sua vita privata passa sotto i riflettori del gossip, per i 5 cinque anni di matrimonio con Marilyn Monroe, la quale, per sposarlo, si converte all'ebraismo. Miller scrive per la Monroe la sceneggiatura del film 'Gli Spostati'. Raggiunge la fama nel 1947 con 'Erano tutti miei figli', e la consacrazione definitiva con 'Morte di un commesso viaggiatore', che gli frutta il premio Pulitzer. Muore a New York il 10 febbraio 2005" si segnala in ultimo.