Il Giorno e la Storia delle trasvolate di Umberto Nobile

In tv: 'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 30 luglio su Rai Storia.

"il 30 luglio 1978 scompare il progettista ed esploratore Umberto Nobile, un personaggio indissolubilmente legato a due trasvolate del Polo Nord: quella voluta dalla Norvegia nel 1926 e quella, interamente italiana, del 1928, per le quali progetta e costruisce i dirigibili Norge e Italia" segnala in un comunicato la Rai.

La tv pubblica espone in conclusione: "A raccontarlo è 'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 30 luglio a mezzanotte e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. La seconda spedizione, a causa del maltempo e di un guasto tecnico al velivolo, si trasforma in una tragedia. Rientrato in Italia, Nobile deve affrontare l'onta di una commissione d'inchiesta e le critiche dell'opinione pubblica: si ritira perciò amareggiato. Con il benestare dei fascisti, Nobile si trasferisce prima in Russia, per sovrintendere alla costruzione della dirigibilistica sovietica, poi negli Stati Uniti. Dopo la guerra, viene eletto come deputato indipendente del Partito comunista italiano all'Assemblea Costituente."