Il Giorno e la Storia della strage dell'Italicus

In tv: 'Il Giorno e la Storia', in onda venerdì 4 agosto su Rai Storia.

"Il 4 agosto 1974 una bomba esplode nella carrozza numero cinque del treno Italicus. La deflagrazione dell'ordigno a bordo dell'espresso Roma - Brennero, avvenuta in una galleria dell'Appennino nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, causa la morte di 12 persone e il ferimento di circa cinquanta passeggeri. Una strage ricordata da 'Il Giorno e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 4 agosto a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Per la strage, rivendicata dall'estrema destra di Ordine Nero, non è stato individuato nessun colpevole" si annuncia in una nota.