Il Giorno e la Storia della fine della dittatura di Francisco Franco

In onda domenica 29 ottobre su Rai Storia.

"Il 29 ottobre 1975, dopo 36 anni, termina la dittatura di Francisco Franco. Lo racconta 'Il Giorno e la Storia' in onda domenica 29 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" si riferisce in una nota dalla tv di Stato.



La Rai segnala infine: "Dal 1939, anno in cui prende il potere dopo la vittoria nella guerra civile contro le forze del Fronte Popolare, il generale lascia perché troppo malato per governare. Ne prende il posto, come capo di Stato, l'erede designato al trono, il principe Juan Carlos, attuale Re di Spagna. Franco muore pochi giorni dopo l'uscita dalla scena politica, il 19 novembre."