Il Giorno e la Storia del processo contro Saddam Hussein

'Il Giorno e la Storia', in onda giovedì 19 ottobre su Rai Storia.

"Il 19 ottobre 2005 si apre a Bagdad il processo a Saddam Hussein. Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia' in onda giovedì 19 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai comunicano infine: "Accusato di crimini contro l'umanità, Hussein si dichiara innocente. L'ex dittatore appare sprezzante verso i giudici, e, mentre è ricondotto in cella, viene addirittura alle mani con le guardie carcerarie. Il processo viene rinviato a fine novembre per l'assenza di testimoni, evidentemente terrorizzati dal dover deporre contro l'ex dittatore iracheno. Il procedimento giudiziario si conclude con la condanna di Saddam all'impiccagione. Nonostante le proteste di gran parte del mondo occidentale, la sentenza viene eseguita all'alba del 30 dicembre del 2006."