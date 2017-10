Il Giorno e la Storia del dirottamento del volo Lufthansa 40 anni dopo

'Il Giorno e la Storia' in onda venerdì 13 ottobre su Rai Storia.

"Il 13 ottobre 1977 le autorità francesi comunicano il dirottamento di un volo Lufthansa diretto da Palma de Maiorca a Francoforte. Un tragico evento ricostruito da 'Il Giorno e la Storia' in onda venerdì 13 ottobre a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai illustrano inoltre: "Il blitz per porre fine al dirottamento, cominciato nello spazio aereo italiano e durato 105 ore, si conclude nel sangue sulla pista dell'aeroporto di Mogadiscio quando l'aereo viene assaltato in sette minuti dalle teste di cuoio tedesche. Ad Aden, nello Yemen, in una delle sei soste ordinate dai terroristi, il capo del commando uccide il comandante del jet abbandonando il suo cadavere sulla pista."



"L'azione terroristica è organizzata per ottenere la scarcerazione di alcuni militanti tedeschi della 'Raf', l'organizzazione di estrema sinistra 'Rote Armee Fraktion'. Fra questi anche Andreas Baader che, poche ore dopo la fine del dirottamento, il 18 ottobre verrà trovato morto assieme ad altri due terroristi nel carcere di Stoccarda" si conclude.