Il "Diario di un cronista" come Sergio Zavoli è solo su Rai Storia

Rai Storia ripropone le inchieste di Sergio Zavoli, a partire da domenica 9 aprile.

"Una 'narrativa della memoria', fra cronaca, costume e storia. Una serie composta dalle grandi inchieste televisive di Sergio Zavoli che ripercorre tanta parte del secolo appena trascorso, consultando gli appunti di un simbolico diario riempito in cinquant'anni di radio e televisione. È 'Diario di un cronista', che Rai Cultura propone da domenica 9 aprile alle 19.30 su Rai Storia" viene annunciato in una nota.



"Un'opera dedicata a chi c'era, a chi fu testimone dei fatti, ma anche, e soprattutto, ai giovani, a chi ancora non era nato quando l'autore era già un protagonista dell'informazione italiana. - si specifica - La prima inchiesta è 'Frank Borman: il mio viaggio intorno alla Luna', dedicata all'astronauta che, a bordo della navicella spaziale 'Apollo 9', si è spinto fino a 10 chilometri dalla luna. Zavoli invita Borman a commentare le immagini relative alla sua impresa spaziale descrivendo emozioni e impressioni provate nelle sue varie fasi e lo intervista su aspetti tecnici della missione e sulla veridicità di notizie circolate su di essa. La settimana successiva 'Clausura', il reportage girato in un convento di suore carmelitane di Bologna e vincitore del Prix Italia nel 1957 svela i momenti della giornata delle monache di clausura, le regole che devono rispettare e le rinunce a cui sono sottoposte".



"A ridosso dell'anniversario della Liberazione, domenica 23 aprile, è la volta di 'L'armata delle valli', che racconta la guerra partigiana nel ravennate tra il 1943 e il 1945, partendo dall'attività del distaccamento 'Terzo Lori'. - si anticipa ancora - Nell'intervista a Pietro Scoppola si riflette sulla concezione Resistenza come partecipazione di popolo alla lotta di liberazione, mentre i valori intrinseci della guerra partigiana vengono messi in luce da Roberto Rossellini. Zavoli con Renato Guttuso e Carlo Bo riflettono, invece, sul retaggio della Resistenza nei movimenti giovanili degli anni '60. Ma, tra i passaggi cruciali della vita e della storia d'Italia, raccontati attraverso i documenti d'epoca e le testimonianze raccolte, c'è anche il caso Moro con tre inchieste che indagano il rapimento e l'uccisione dello statista. E ancora la questione del delitto d'onore, lo sfruttamento dei minori e la questione del doping con l'intervista in esclusiva del 1969 al ciclista Eddie Merckx risultato positivo al test durante il Giro d'Italia".



"Infine, 'Diario di un cronista' è l'occasione per riscoprire personaggi che si sono distinti e che hanno lasciato una traccia importante nel loro campo, da Enrico Mattei a Federico Fellini ad Albert Schweitzer e molti altri", viene puntualizzato.