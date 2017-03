I "misteri d'archivio" di Fidel Castro all'ONU nel 1960

Nuovo appuntamernto con 'Misteri d'archivio', in onda martedì 14 marzo su Rai Storia.

"Settembre 1960, New York. È raro vedere una così grande mobilitazione di forze di polizia a Manhattan. I rappresentanti di oltre novanta Paesi partecipano alla quindicesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite"



"Ma qualcuno non è il benvenuto sul suolo americano. È il caso di Fidel Castro protagonista del nuovo appuntamento con 'Misteri d'archivio', in onda martedì 14 marzo alle 22.40 su Rai Storia."



"Nel contesto della guerra fredda e quando non era certamente gradito in America, perché Fidel Castro vuole partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite? Per dieci giorni, il 'lider maximo' crea qualche problema a Manhattan"



"Si incontra più volte con Nikita Kruscev, l'uomo forte di Mosca. Partecipa a conferenze stampa, ricevendo gli intellettuali vicini al nuovo governo di Cuba e tiene un discorso memorabile alle Nazioni Unite. Meno di due anni dopo il rovesciamento della dittatura di Batista, il governo rivoluzionario è molto vicino al potere sovietico. Ma Cuba è a meno di 90 miglia dalla costa della Florida"