I grandi discorsi della Storia durante la guerra fredda: da Reagan a Gorbaciov

"Dalle profetiche parole del presidente americano Ronald Reagan 'Mr. Gorbaciov tear down this wall!' davanti alla Porta di Brandeburgo - diffonde in una nota la tv di Stato -, in una Berlino ancora divisa dallo storico muro, alla solenne promessa del leader sovietico Michael Gorbaciov all'assemblea generale delle Nazioni Unite, che segna l'inizio del disarmo nucleare e della fase di disgelo tra le superpotenze. Parole che Aldo Cazzullo ricorda in 'I grandi discorsi della Storia', che Rai Cultura propone martedì 10 gennaio alle 21.10 su Rai Storia."



"In primo piano anche il discorso 'The iron curtain' di Winston Churchill all'Università di Fulton, che segna l'inizio della Guerra Fredda, la vigorosa opposizione di Nikita Krusciov nel 1960 alla pretesa di imperialismo degli Stati Uniti; il toccante 'ich bin ein Berliner' di John F. Kennedy nel 1963, e l'emozionante discorso di Willi Brandt per festeggiare la caduta del muro di Berlino, in una città e un'Europa di nuovo unita" prosegue la Rai.



"Oltre all'analisi retorica e linguistica di Flavia Trupia e la consulenza storica di Agostino Giovagnoli, non mancano i contributi dei giornalisti Sergio Romano, Lucio Caracciolo e dello scrittore Nicolai Lilin, autore di 'Educazione siberiana'" viene spiegato infine.