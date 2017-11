I dieci giorni che sconvolsero il mondo: il film su Rai Storia

'Binario cinema', in onda domenica 5 novembre su Rai Storia.

"Gli ultimi dieci giorni della Rivoluzione d'Ottobre visti con gli occhi dello scrittore e giornalista americano John Reed, in Russia con la sua compagna Louise Bryant per vivere in prima persona il clamoroso tramonto del millenario impero zarista. E' il film di Sergej Bondarčuk con Franco Nero e Sydne Rome 'I dieci giorni che sconvolsero il mondo', in onda domenica 5 novembre alle 21.10 su Rai Storia per 'Binario Cinema'. Bondarčuk traspone con grande fedeltà il reportage di Reed pubblicato nel 1919. Ne deriva una dettagliata ricostruzione degli eventi che nel 1917 portarono i bolscevichi capeggiati da Lenin sino alla conquista del Palazzo d'inverno" viene rivelato in una nota dalla tv di Stato.