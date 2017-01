I buongustai dell'arte fanno tappa tra Marche ed Umbria

"Marche e Umbria: Graham-Dixon e Giorgio Locatelli arrivano al cuore dell'Italia, tra capolavori dell'arte rinascimentale e rinomate prelibatezze nel nuovo appuntamento con 'I buongustai dell'arte', che Rai Cultura propone lunedì 9 gennaio alle 22.05 su Rai Storia. Dopo uno spuntino a base di olive ascolane, scoprono la città di Urbino, dove visitano il Palazzo di Federico da Montefeltro. Condottiero, capitano di ventura, mecenate, Federico rappresenta una delle più celebri figure del Rinascimento italiano" illustra in una nota la tv di Stato.



"Dopo una sosta in una villa che ospitò Torquato Tasso - osserva inoltre la Rai -, il viaggio dei due buongustai dell'arte prosegue tra il fresco dei paesaggi dell'Appennino, dove esplorano il più grande complesso ipogeo d'Europa, le Grotte di Frasassi, in provincia di Ancona."



Viene spiegato in ultimo: "In Umbria, cuore verde dell'Italia, Graham-Dixon va alla scoperta di uno dei più grandi affreschi rinascimentali, opera del Pinturicchio, nella piccola città di Spello. Locatelli, invece, in quanto 'guida gastronomica' del viaggio, porta Graham-Dixon nella valle di Norcia, dove da secoli si producono salumi rinomati a livello internazionale, e si coltivano le leggendarie lenticchie di Castelluccio. Giorgio prepara allora un piatto succulento, con gli ingredienti di questa terra. L'ultima sosta lontana dagli itinerari turistici consueti non può che essere che nei pressi della città santa di Assisi, a Montefalco, che custodisce il ciclo di affreschi con storie di San Francesco di Benozzo Gozzoli."