I Padri Pellegrini e la Terra Promessa, in America

'I Padri Pellegrini. La Terra Promessa', in onda venerdì 17 febbraio su Rai Storia.

"La fame, le malattie e la morte che i Padri Pellegrini americani dovettero affrontare nei primi anni di insediamento. Ma anche come gli scontri sanguinosi con i nativi americani, che costarono migliaia di vite agli indigeni. Li racconta 'I Padri Pellegrini. La Terra Promessa', in onda venerdì 17 febbraio alle 22.10 su Rai Storia" illustrano in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato continua: "All'inizio del diciassettesimo secolo un piccolo gruppo di 'radicalisti cristiani' stabilì sulla costa Americana una colonia che avrebbe attratto, nel corso dei successivi decenni, un ingente numero di coloni in tutto il New England."



Si conclude: "Le sfide che i Padri Pellegrini affrontarono nel tentativo di darsi 'una nuova vita', lasciando l'Europa per l'America, riecheggiano ancora nelle vicende attuali degli Stati Uniti e nelle tensioni che attraversano la società americana, tra fede, libertà e multiculturalismo."