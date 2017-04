I Diari della Grande Guerra delle madri e mogli di uomini al fronte

'I Diari della Grande Guerra', in onda la nuova puntata mercoledì 19 aprile su Rai Storia.

"Milioni di madri e di mogli per anni devono supportare la separazione da figli e mariti. Vivono in preda all'incertezza, non possono sapere se i loro cari sono ancora in vita, altre devono accettare di averli persi per sempre" fa sapere in una nota la Rai.



La tv di Stato precisa: "Una tragedia raccontata nell'appuntamento con la serie 'I Diari della Grande Guerra', una coproduzione internazionale realizzata per comprendere e ripercorrere fatti, personaggi, cultura e società del tempo, con l'introduzione di Carlo Lucarelli, in onda mercoledì 19 aprile alle 22.10 su Rai Storia."



Viene scritto in ultimo: "Gli uomini in trincea devono concentrarsi e uccidere, cercando di pensare il meno possibile alle donne rimaste a casa. La Prima Guerra Mondiale annienta la vita e mina la salute di un numero infinito di soldati. Distrugge famiglie, coppie, relazioni d'amore e affetti."