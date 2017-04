Gli "Ostaggi delle SS" a Villabassa: il documentario

'Ostaggi delle SS', in onda venerdì 7 aprile su Rai Storia.

"Aprile 1945. I tedeschi sono stretti a ovest dalle truppe anglo-americane e a est da quelle sovietiche. La Seconda Guerra Mondiale sta per terminare e il militari SS fuggiti dal lager nazista di Innsbruck, trasportano i prigionieri a Villabassa, un paesino in provincia di Bolzano" si rivela in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato riferisce: "Qui fanno vivere loro giorni di paura con una sola certezza: se la trattativa non andrà a buon fine, saranno giustiziati. Una pagina di storia riproposta da 'Ostaggi delle SS', in onda venerdì 7 aprile alle 21.10 su Rai Storia."



"Tra le decine di persone catturate in quei giorni ci sono uomini, donne e bambini, molti provenienti dai campi di concentramento, ma anche politici, ufficiali alleati e italiani, e alcuni membri dell'esercito tedesco che si sono opposti al regime nazista di Adolf Hitler" si osserva in ultimo.