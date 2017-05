Giovanni Falcone - C'era una volta a Palermo: il documentario, su Rai Storia

'Giovanni Falcone - C'era una volta a Palermo', il doc in onda lunedì 22 maggio su Rai Storia, in replica su Rai1.

"Il rapporto con Paolo Borsellino, gli anni del pool di Palermo, il periodo dei veleni, l'anno alla Direzione dell'Ufficio Affari Penali al Ministero di Grazia e Giustizia, a Roma. A venticinque anni dalla strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, Rai Cultura dedica a Giovanni Falcone il doc 'Giovanni Falcone - C'era una volta a Palermo' di Alessandro Chiappetta, regia di Graziano Conversano, in onda lunedì 22 maggio alle 21.10 su Rai Storia e sabato 27 maggio alle 00.30 su Rai1, per il ciclo 'Diario Civile' con un'introduzione del Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti. Il metodo investigativo e le capacità strategiche di Falcone, simbolo della lotta contro la mafia e di legalità, hanno fatto di lui un 'fuoriclasse' riconosciuto in tutto il mondo, prova ne è l'omaggio del Congresso Americano in occasione della sua morte" si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai spiega infine: "Tra i testimoni che ricostruiscono la sua vita e raccontano il proprio rapporto con lui, la sorella Maria, il nipote Vincenzo Di Fresco, il Presidente del Senato Pietro Grasso, gli ex giudici del pool antimafia Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello, l'ex Sostituto Procuratore di Palermo, Giuseppe Ayala, l'ex Ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, Roberto Scarpinato, il Comandante Regionale Guardia di Finanza Sicilia, Ignazio Gibilaro, l'ex Comandante Sezione Antimafia Palermo, il Generale Angiolo Pellegrini, e i giornalisti Francesco La Licata, Marcelle Padovani, Attilio Bolzoni e Giovanni Bianconi."