Gianfranco Bettetini, l'ingegnere televisivo: il ricordo su Rai Storia

"Per ricordare il professor Gianfranco Bettetini, scomparso il 13 gennaio, Rai Cultura ne propone una biografia nell'appuntamento speciale 'Gianfranco Bettetini, l'ingegnere televisivo', in onda mercoledì 18 gennaio alle 11.50 e alle 20.55 su Rai Storia. In primo piano le parole di Bettetini e i suoi commenti su alcune delle trasmissioni 'cult' della televisione italiana, come 'Lascia o raddoppia?' e 'Campanile sera', riscoperti anche attraverso la visita che il professore aveva fatto agli studi che li ospitavano durante una puntata di Tv Talk. Ma si parla anche di 'L'amico del giaguaro' e non mancano alcune riflessioni di Bettetini, tratte da 'Aforismi', sul concetto di comunicazione e sull'incidenza e sul pericolo di manipolazione dei media" viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato.