Freya Stark e Isabella Bird le Lady Travellers tra Iran e USA

"Una è stata la prima occidentale a raggiungere la leggendaria Valle degli Assasini, in Iran, alla ricerca della fortezza di Alamut. - si diffonde in una nota dalla Rai - L'altra è la 'fanciulla del West', che in sella a un purosangue attraversa in solitudine l'oasi selvaggia delle Montagne Rocciose."



"Freya Madeleine Stark e Isabella Bird Sono le protagoniste di 'Lady Travellers' che Rai Cultura propone sabato 4 febbraio dalle 21.10 su Rai Storia. Si comincia con Freya Madaleine Stark, nata a Parigi da padre inglese e madre italiana. Per il suo nono compleanno riceve una copia delle 'Mille e una notte' e rimane affascinata dall'Oriente. A 13 anni resta vittima di un terribile incidente nella fabbrica di tappeti della sua famiglia e rischia di morire e rimane sfigurata. Ma questa terribile esperienza non intacca la sua voglia di vivere. Nel 1927, all'età di 36 anni s'imbarca per Beirut, dove perfeziona l'arabo e iniziano i suoi viaggi. Si stabilisce dapprima in Libano e poi a Baghdad, dove conosce l'ambasciatore britannico, e trascorre alcuni mesi in Siria con i Drusi, per conoscerne la cultura. Viaggia ininterrottamente per quasi 50 anni tra Afghanistan e Medio Oriente" prosegue la tv di Stato.



"La Stark, poi, elegge l'Italia a sua patria d'elezione, decidendo di vivere ad Asolo la maggior parte della sua vita, innamorata del paesaggio e dello stile di vita degli italiani" si continua.



Viene sottolineato inoltre: "Ad Asolo muore, a cento anni. A raccontare la sua storia anche Bea Birkett, scrittrice e giornalista inglese, Anna Modugno, sua segretaria personale e la professoressa Federica Frediani, ricercatrice all'università della Svizzera Italiana. Alle 21.40 obiettivo su Isabella Bird, prima donna a essere ammessa alla Royal Geographical Society. Figlia di un pastore Anglicano dello Yorkshire, Isabella soffre sin da bambina di crisi nervose, e di una grave malattia alla schiena. Il padre le insegna a cavalcare e la sprona a vivere in simbiosi con la natura."



"Nel 1873, a 42 anni, rimasta orfana, abbandona la sorella Henrietta e si imbarca alla volta delle isole 'dell'estate senza fine', le Hawaii, ma dopo pochi mesi, tutto questo non le basta più: il suo sogno è attraversare le Montagne Rocciose" si osserva.



Si specifica: "Dopo essersi imbarcata alla volta della West Coast, raggiunge la Sierra Nevada dove si procura un cavallo, soprannominato Birdie: il suo obiettivo è raggiungere Estes Park, in Colorado. Dorme in una capanna di tronchi di legno, beve latte appena munto, e si improvvisa mandriana, portando al pascolo decine e decine di capi di bestiame, sempre in sella alla sua Birdie."



"Dopo 3 mesi trascorsi in Colorado, Isabella fa rientro in Inghilterra. I suoi scritti faranno il giro del mondo e sarà lei la prima donna al mondo ad essere ammessa alla Royal Geographical Society" si descrive in conclusione.