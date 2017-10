Elio Fiorucci, tra gli Italiani che hanno rivoluzionato il Pop: il doc

'Italiani', in onda martedì 17 ottobre su Rai Storia.

"Fiorucci è il nome di un uomo, di un modo di vedere il mondo, di un progetto imprenditoriale che ha cambiato la storia della moda italiana e non solo. Il nome di un fenomeno d'avanguardia che, a partire dalla fine degli anni Sessanta, ha rivoluzionato il Pop. E' un mondo dentro il quale convivono tante parti di mondo, culture, tendenze, innovazioni, arti; è l'universo magico dei suoi concept store; è la creatività capace di creare un territorio in cui la cultura e i consumi non sono più scissi" viene illustrato in un comunicato dalla Rai.



La tv di Stato evidenzia dunque: "Al fenomeno Elio Fiorucci Rai Cultura dedica 'Italiani' di Ilaria Dessi, regia di Ai Nagasawa, con l'introduzione di Paolo Mieli, in onda martedì 17 ottobre alle 21.40 su Rai Storia. Lo stilista diventa egli stesso un'icona del mondo che rappresenta. Perché le novità che propone coincidono con i desideri degli acquirenti, perché è un cosmopolita che quando viaggia non entra solo nei musei, ma si incanta, come fa la generazione del rock e del pop, davanti alle minigonne di Mary Quant, ai kilt riadattati, alle pianelle cinesi, ai montoni afgani, ai camicioni messicani, e soprattutto davanti alle pubblicità americane della Coca-Cola, delle donnine con le forme a cuore, delle ragazzine con i calzettoni, le treccine e le magliette a righe."



"Fiorucci regala sogni quotidiani, perché nei suoi negozi fa circolare il sound dei Beatles, offre caffè, ha un mercatino dell'usato, perché ha fatto dei suoi store posti meravigliosi in cui trascorrere il pomeriggio. Fiorucci vince perché fa. Fa il nuovo sintonizzandosi sul movimento della società, proponendo stili di vita, mai mode. Vince perché propone la felicità, da sempre simbolo del suo modo di essere: dagli angioletti vittoriani degli esordi ai nanetti del periodo di Love Therapy, dalle manette di peluche alle t-shirt con Topolino, Fiorucci costruisce un mondo ludico, infantile e malizioso allo stesso tempo, favolistico ma anche immerso nella realtà. Fiorucci è un mito, perché fa le cose con il cuore, perché la sua filosofia è semplice ma rivoluzionaria: l'amore rende magica la vita" si prosegue.



Si riferisce infine: "A parlare di lui sono la sorella Floria Fiorucci; la figlia Erica; la ex moglie Cristina Rossi Fiorucci; Franco Marbelli, architetto; Maria Luisa Frisa, Direttore del Corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali IUAV Venezia; Luisa Valeriani, storica dell'arte e della moda (Accademia di Belle Arti di Roma e Università La Sapienza); Renzo Rosso, imprenditore, fondatore e azionista di Diesel; Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs e Gruppo Coin; Gianluca Lo Vetro, giornalista di costume e critico di moda."