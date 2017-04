Elena Ferrante fa Grand'Italia ma chi è? Alla scoperta della sua identità

'Grand'Italia', in onda martedì 25 aprile su Rai Storia.

"Elena Ferrante: il caso editoriale più importante dell'ultimo decennio. Nulla si sa della vera identità di questa scrittrice, ormai famosa in tutto il mondo. Ma 'Grand'Italia', in onda martedì 25 aprile alle 22.10 su Rai Storia, in una puntata ovviamente anomala rispetto alla serie, cerca di ricostruire - in sua assenza - la fisionomia dell'autrice. - si comunica dalla tv di Stato - Ci accompagnano in questo viaggio gli editori Sandro e Sandra Ferri, l'attrice Anna Bonaiuto, interprete del film 'L'amore molesto' e ormai lettrice 'ufficiale' dell'opera della Ferrante."