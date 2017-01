Don Primo Mazzolari: una piccola inestimabile memoria

"È il 1936. Oskar è un bambino ebreo di 9 anni che vive in Germania. È l'anno in cui gli ebrei vengono banditi da tutte le professioni. Oskar e la sua famiglia non possono più stare in Germania" viene diffuso in una nota della Rai.



Dalla tv di Stato si sottolinea quindi: "Scelgono l'Italia, ma nel 1938 le leggi razziali arrivano anche nel nostro paese e Oskar vive nuovamente le stesse difficoltà subite in Germania due anni prima: allontanato dalla scuola, interrotti i rapporti con i nuovi amici e coetanei italiani."



"Si riapre una ferita. Passano anni difficilissimi. Emigrano a Bozzolo - si fa sapere inoltre -, in provincia di Mantova. Parroco di quel paese è don Primo Mazzolari, una figura carismatica che tanto si intreccerà alla storia della famiglia di Oskar."



"Parte da qui il racconto di 'Una piccola inestimabile memoria' di Giovanni Paolo Fontana - si descrive ancora -, con la regia di Fedora Sasso, in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.10 su Rai Storia. Oskar oggi torna sui propri passi, partendo dalla sua città natale in Germania, fino all'epilogo elvetico."



"Ma soprattutto Oskar vuole tornare a Bozzolo, per mettere una candela e un fiore davanti alla tomba di don Primo Mazzolari, prete che ha dato una svolta decisiva alla sua vita" si prosegue.



Si osserva infine: "Oskar scrive al Papa, vuole essere protagonista e testimone nella causa di beatificazione appena aperta. Ma Oskar vuole che don Mazzolari venga annoverato anche nel Giardino dei Giusti in Israele, per aver salvato la vita a tanti ebrei."