Da Caporetto a Vittorio Veneto. Il Piave: il doc su Rai Storia

Mille Papaveri Rossi, in onda sabato 28 ottobre su Rai Storia.

"Il 15 giugno 1918 lo stato maggiore austriaco lancia quella che dovrebbe essere l'offensiva decisiva contro gli italiani. Dopo aver messo fuori combattimento la Russia, ora, nei disegni dei comandanti austriaci e tedeschi, è la volta dell'Italia" informa in un comunicato la Rai.



La tv pubblica continua dunque: "Lo racconta il documentario 'Da Caporetto a Vittorio Veneto. Il Piave' di Amleto Fattori e Arrigo Petacco, in onda sabato 28 ottobre alle 16.00 su Rai Storia. Per il generale Conrad 'l'esercito italiano è un naufrago aggrappato al bordo di una zattera': basta colpire le dita per mandarlo a fondo. La linea italiana, che va dagli altipiani e dal Grappa al mare, seguendo il corso del Piave, è quella stabilita al termine della ritirata di Caporetto. Questa volta, però, i generali austriaci hanno fatto male i loro piani. Il Paese e l'Esercito si sono ripresi dal tracollo materiale e psicologico causato dalla rotta di Caporetto. Una nuova fiducia anima le truppe italiane, riorganizzate sulla base di una disciplina più umana e razionale. Allorché l'intero esercito austriaco, forte di 60 divisioni contro le 56 degli italiani e degli alleati, scatta all'attacco, ottiene solo successi parziali e limitati. Quattro giorni dopo gli italiani sono già in grado di contrattaccare. Il 20 giugno le truppe austriache ripiegano al di là del fiume. La loro offensiva è fallita."



"La seconda puntata della serie televisiva dedicata all'ultimo anno della Grande Guerra - viene illustrato infine -, ricostruisce le principali fasi della battaglia, ricordando anche le imprese più significative, come quelle di cui furono protagonisti lasso dell'aviazione Baracca e, nell'Adriatico, i Mas di Luigi Rizzo."