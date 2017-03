Cesare deve morire: il documentario d'autore, su Rai Storia

Nuovo appuntamento con 'Documentari d'autore', in onda sabato 11 marzo su Rai Storia.

"Uno spettacolo teatrale nel carcere romano di Rebibbia: le vite dei detenuti che diventano attori. Le prove del 'Giulio Cesare' di William Shakespeare sono l'occasione per un esperimento pirandelliano - informa in una nota la tv di Stato -, nel quale Paolo e Vittorio Taviani cercano la verità attraverso la finzione della messa in scena. E' 'Cesare deve morire', in onda sabato 11 marzo alle 22.10 su Rai Storia per il ciclo 'Documentari d'autore'. L'opera ha ottenuto l'Orso d'oro al Festival di Berlino del 2012."