Carlo Azeglio Ciampi: la rifondazione della memoria nazionale

Torna 'Il Tempo e la Storia', in onda giovedì 2 marzo su Rai3.

"Il 18 maggio 1999, nel suo primo discorso al Parlamento e agli italiani, il decimo Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, eletto al primo scrutinio da un'ampia maggioranza, indica l'asse centrale del suo mandato: ricomporre il tessuto della memoria nazionale" espone in un comunicato la Rai.



La tv pubblica riporta in ultimo: "A 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda giovedì 2 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, ne parlano il professor Filippo Focardi e Michela Ponzani. È l'annuncio di un vero e proprio 'pellegrinaggio' che Ciampi intraprende attraverso simboli, luoghi ed eventi, che hanno segnato la storia del nostro Paese: dal Risorgimento alla Resistenza. Rifondare una memoria nazionale condivisa è il progetto a cui si dedica il presidente Ciampi durante il suo settennato."