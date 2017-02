Cagliari sotto le bombe nel '43: Quando scappavamo col cappotto sul pigiama

Il documentario 'Quando scappavamo col cappotto sul pigiama', in onda venerdì 17 febbraio su Rai Storia.

"Il 17 febbraio 1943 Cagliari venne bombardata con 105 aerei fra B17 (le fortezze volanti) e Caccia pesanti. Il rumore era inconfondibile e nuovo - si illustra in un comunicato dalla tv di Stato -, mai sentito, mai più dimenticato. Gli aerei da bombardamento americani piombarono nel centro della città per sganciare a tappeto un gran numero di bombe di medio calibro e di spezzoni incendiari."



Si riferisce quindi: "Il bollettino ufficiale parlava di 100 morti e 255 feriti; ma i morti erano quasi 200: 96 a Cagliari, 8 a Quartu, 83 a Gonnosfanadiga, dove una improvvisa sequenza di spezzoni fece strage di bambini. Una tragedia rievocata da 'Quando scappavamo col cappotto sul pigiama', firmato da Pierpaolo Piludu e prodotto dalla sede Rai della Sardegna nel 2013, che Rai Cultura propone venerdì 17 febbraio alle 16.00 su Rai Storia per la serie 'Mille Papaveri Rossi'."



Dalla Rai si comunica in ultimo: "Attraverso un laboratorio teatrale di ricerca, il recupero della memoria diventa un racconto corale dei testimoni, allora bambini, un mosaico di ricordi personali, raccolti negli anni, attraverso un minuzioso lavoro di ricerca, ricostruiscono il quadro di una memoria collettiva."