Art detective: Operazione Half Dollar, su Rai Storia

In onda lunedì 23 ottobre, su Rai Storia.

"Il mercato dell'arte contraffatta è in costante espansione. E il principale obiettivo dei falsari è l'arte contemporanea. Per questo i carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale frequentano abitualmente vernissage e gallerie a caccia di falsi" informa in un comunicato la Rai.



La tv di Stato precisa inoltre: "Nel 2008, durante un sopralluogo per una mostra dedicata al ventennale della scomparsa di Franco Angeli, i detective notano che alcuni dei quadri esposti sono troppo 'freschi' per essere stati dipinti almeno due decenni prima."



"Parte un'inchiesta raccontata nella puntata dal titolo 'Operazione Half Dollar' per la serie 'Art detective', in onda lunedì 23 ottobre alle 22.10 su Rai Storia. Si scopre che i falsi si nascondevano proprio nell'archivio storico del maestro della pop art italiana" si prosegue.



Si specifica infine: "Molti dipinti erano realizzati per conto di alcuni mediatori da due falsari, uno dei quali si era talmente calato nel suo ruolo da avere addirittura reinventato le opere originali."