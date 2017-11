Argo, un viaggio nella storia delle frontiere, su Rai Storia

In onda venerdì 3 novembre su Rai Storia.

"La frontiera è un limite, una sbarra chiusa che impedisce il passaggio ma anche, come dice Bauman, un 'workshop creativo' dove le culture convivono. Ne parla Valerio Massimo Manfredi, in 'Argo, un viaggio nella storia', in onda venerdì 3 novembre alle 22.10 su Rai Storia. C'è stata nella storia una frontiera così importante che la sua rottura ha segnato la fine del mondo antico e ha spinto l'Europa nel Medioevo: il Limes romano" viene esposto in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai si prosegue infine: "C'è stata un'altra frontiera, molti secoli dopo, che nel Nuovo Mondo, ha attratto la corsa dei pionieri, e ha continuato nel tempo a ispirare il sogno americano. Il viaggio di Argo racconta tante storie 'di frontiera' ; da quella di una guardia di confine svizzera che ha salvato la vita a molti ebrei disobbedendo a un ordine, a quella di un giovane milanese che negli anni Settanta parte per l'Oriente e varca frontiere su frontiere fino a rimanere imbrigliato nell'ultima."