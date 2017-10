Argo. Un viaggio nella storia, delle libertà: su Rai Storia

'Argo. Un viaggio nella storia', in onda venerdì 20 ottobre su Rai Storia.

"Cos'è la libertà? Un concetto, un'idea, come diceva Gaber. Un'idea potentissima e allo stesso tempo molto sfuggente, spiegata da Valerio Massimo Manfredi nel nuovo appuntamento con 'Argo. Un viaggio nella storia', in onda venerdì 20 ottobre alle 22.10 su Rai Storia" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



"La libertà è stata una bandiera sotto la quale gli oppressi si sono liberati delle proprie catene - prosegue inoltre la Rai -, ma anche un vessillo portato in gloria dagli eserciti occupanti. Nessuno ha mai detto, neanche i tiranni più sanguinari, di non amare la libertà, eppure nella storia la lotta per la libertà non è mai cessata, prendendo di volta in volta forme diverse."



"Così come ha molte forme diverse quel che della libertà è l'opposto: la privazione, la costrizione, la prigionia. Ci sono stati tanti esperimenti libertari; ci sono stati simboli e parole intorno alle quali si è raccolto un grande consenso. Ma ci sono anche nuove e più subdole forme di schiavitù" si continua.



Si chiarisce in conclusione: "La società in cui noi viviamo oggi, per certi versi liberata da molti vincoli, pone nuovi problemi, nuove battaglie, e ci costringe a interrogarci sui significati e le implicazioni della parola libertà."