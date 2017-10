Argo. Un viaggio nella Storia: la ricerca della velocità, su Rai Storia

In onda venerdì 27 ottobre.

"La velocità, il suo mito e la sua bellezza. Da sempre l'uomo insegue la velocità cercando di stabilire nuovi record. Per essere il più veloce allena i propri muscoli o costruisce macchine per spingersi oltre i limiti del corpo" rivela in un comunicato la Rai.



La tv di Stato continua inoltre: "È quello che ha fatto un gruppo di studenti del Politecnico di Torino con il prototipo Pulsar, una bicicletta che sfiora i 117 chilometri all'ora. E' il veicolo a pedali più veloce d'Italia. Da questa invenzione parte il viaggio ai confini della velocità di 'Argo. Un viaggio nella Storia', il magazine di Rai Cultura condotto da Valerio Massimo Manfredi, in onda venerdì 27 ottobre alle 22.10 su Rai Storia. È un lungo e appassionante viaggio tra storie, personaggi, luoghi, testimoni e tanto altro ancora."



"Dalla bellezza della velocità nei dipinti di Giacomo Balla alla velocità del fuoco nella Grande Guerra, dal mito di Tazio Nuvolari - il 'mantovano volante' - alle imprese dell'aviazione italiana, dalla velocità delle onde elettromagnetiche all'elogio della lentezza" viene spiegato infine.