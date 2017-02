Annibale e Spartaco contro Roma nelle "Cronache dall'Antichità"

Nuovo appuntamento con "Cronache dall'Antichità", in onda lunedì 13 febbraio su Rai Storia.

"I nemici di Roma: Annibale in Italia e Spartaco, il gladiatore ribelle. La capacità dei romani di rialzarsi dopo la serie di sconfitte subite dal generale cartaginese sancisce il loro ruolo di superpotenza senza più rivali nel bacino del Mediterraneo, ma la rivolta di schiavi guidata da Spartaco, nel contesto delle guerre civili, mette in evidenza che ormai Roma, priva di nemici esterni, troverà i suoi avversari più pericolosi all'interno. A 'Cronache dall'Antichità', in onda lunedì 13 febbraio alle 21.10 su Rai Storia, Cristoforo Gorno racconta due storie che definiscono il destino della dominazione romana, tra Roma, la Puglia e la Campania" scrivono in una nota dalla tv di Stato.