Anni '80: calcio Eldorado, su Rai Storia

In onda giovedì 26 ottobre.

"Un viaggio indietro nell'Eldorado del calcio degli anni Ottanta, un periodo d'oro, ma non senza ombre: lo racconta 'Anni '80: calcio Eldorado', di Giuseppe Giannotti, Eugenio Farioli Vecchioli e Davide Savelli, in onda giovedì 26 ottobre alle 13.00 su Rai Storia. Gli anni '80 sono un decennio che si apre con il clamoroso scandalo del Totonero del 1980 e che si conclude con la squalifica di famosi calciatori e la prima retrocessione del Milan in serie B. Ma, due anni dopo, l'Italia di Paolo Rossi e Bearzot vince a sorpresa i mondiali di Spagna" illustra in una nota la tv di Stato.



"Eppure, lo scandalo del 1980 non sarà l'unico del decennio: nel 1986 una nuova inchiesta sul calcio scommesse determina altre squalifiche e retrocessioni d'ufficio. Nel frattempo l'apertura del mercato ai calciatori stranieri e la grande disponibilità economica dei presidenti dell'epoca porta i più grandi campioni mondiali a indossare le casacche delle squadre italiane, da Maradona a Falcao, da Zico a Platini, da Rummenigge a Van Basten a Socrates" rendono noto in conclusione dalla Rai.