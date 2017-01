Allen Dorfman tra "I Padrini" della Banca della Mafia

"Era l'uomo 'medio' della mafia. Ma capace di controllare - come consulente speciale per uno dei fondi pensione più grandi degli Stati Uniti - quella che venne conosciuta come la Banca della Mafia" diffonde in una nota la Rai.



La tv pubblica comunica in conclusione: "E' Allen Dorfman, protagonista di 'Diario Civile. I Padrini' che Rai Cultura propone venerdì 13 gennaio alle 21.10 su Rai Storia. Con i vasti prestiti che Dorfman approvò fu costruita Las Vegas. E, contemporaneamente, si arricchì la mafia."