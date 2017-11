Alle "origini di Gomorra" il playboy Luigino Giuliano, su Rai Storia

"Ascesa, caduta e pentimento di Luigino Giuliano, detto Lovigino, per la sua fama di playboy e per la sua capacità seduttiva. Una parabola al centro di 'Le origini di Gomorra' che Rai Cultura propone venerdì 3 novembre alle 21.10 su Rai Storia. Se Cutolo era stato il boss professore, che aveva comandato tutto dalle carceri, Luigi Giuliano si immerge nel cuore del suo quartiere - Forcella - per far sentire alla gente che il boss è sempre a disposizione del 'popolo'. Luigi Giuliano canta, scrive canzoni per Gigi D'Alessio, sogna di fare l'attore, si intrattiene con calciatori e modelle e intanto si spartisce i proventi del contrabbando di sigarette e del gioco d'azzardo. L'uomo misterioso che la serie mette sulle tracce dei boss è accompagnato dal giovane giornalista Arnaldo Capezzuto. E con lui andrà in giro, in vespa e a piedi, per farsi raccontare la camorra di metà degli anni Ottanta e il territorio" illustrano in una nota dalla tv di Stato.