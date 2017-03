Alfredo Reichlin, la mia biografia non è importante: l'intervista esclusiva

Rai Storia ripropone l'intervista esclusiva ad Alfredo Reichlin all'indomani dei suoi 90 anni nello speciale "la mia biografia non è importante", in onda giovedì 23 marzo.

"Ho scritto un libretto, ma non ho preteso di scrivere la mia biografia, nel senso che la mia biografia non è così importante. Ho pensato un'altra cosa, di fare un libro sulla politica, cioè sulla creatività dell'uomo, sul diritto dell'uomo di decidere del proprio destino, quali siano i soldi in tasca che ho, in nome di un disegno generale, e non particolaristico". Sono le parole di Alfredo Reichlin, scomparso ieri, nell'intervista esclusiva che il politico ha rilasciato all'indomani del compimento dei suoi novant'anni, celebrati il 26 maggio 2015. Intervista che Rai Storia ripropone con lo speciale "Alfredo Reichlin, la mia biografia non è importante'', di Enrico Salvatori con la regia di Fedora Sasso, in onda giovedì 23 marzo alle 18.00 su Rai Storia.