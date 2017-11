Africa e libertà: la storia della Somalia, lo Stato fallito

Africa e libertà, in onda mercoledì 8 novembre su Rai Storia.

"La Somalia risponde a tutte le caratteristiche della definizione, proposta dal 'Fondo per la Pace', di Stato fallito, uno stato che non ha le condizioni di base per essere considerato uno Stato sovrano. In 'Africa e libertà' - in onda mercoledì 8 novembre alle 22.10 su Rai Storia - Marcella Emiliani racconta una storia emblematica nel quadro delle decolonizzazioni"



"Dalla 'Primavera somala' degli Anni Sessanta, alla dittatura militare, alla guerra civile, alle infiltrazioni terroristiche di matrice islamica. La Somalia, come del resto l'Africa in generale, è il campo di battaglia in cui convergono alcuni dei più inquietanti (e spesso taciuti) interessi internazionali, in continuo contrasto con il diritto delle nazioni africane alla propria indipendenza ed autonomia."