Africa e Libertà: l'idea rivoluzionaria dell'Angola, su Rai Storia

Appuntamento mercoledì 18 ottobre su Rai Storia.

"L'Angola era la più ricca delle colonie portoghesi e dopo le guerre mondiali - segnalano in una nota dalla Rai -, il Portogallo si oppose strenuamente al concetto di decolonizzazione. Tuttavia apparve sempre più oneroso il mantenimento delle colonie e verso la fine degli anni Cinquanta nacquero vari movimenti indipendentisti più o meno collegati ad analoghi movimenti esteri, finanziati dalle due superpotenze."



"In particolare due movimenti si fanno strada: il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola, fondato nel 1956 e appoggiato dall'Urss; e l'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola, sostenuto invece dagli Stati Uniti" prosegue la tv di Stato.



"Fatti ripercorsi dal nuovo appuntamento con 'Africa e Libertà', in onda mercoledì 18 ottobre alle 23.10 su Rai Storia. La lotta armata tra le varie fazioni e il governo portoghese divenne infuocata negli anni settanta. Nel 1974, in seguito alla Rivoluzione dei Garofani in Portogallo, cessarono le ostilità e venne instaurato un governo di coalizione fra i movimenti indipendentisti, che ebbe però breve durata. L'11 novembre 1975 il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola dichiarò l'indipendenza del Paese, riconosciuta dal Portogallo" si continua in conclusione.